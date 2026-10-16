Branding Engineer öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Branding Engineer hat am 15.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 2.27 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1.820 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 5.93 Milliarden JPY gegenüber 4.67 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 9.75 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 11.38 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Branding Engineer mit einem Umsatz von insgesamt 21.81 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 18.08 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 20.62 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch