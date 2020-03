Brandenburg hat Tesla mit Versprechungen gelockt - Bericht

BERLIN (Dow Jones)--Die brandenburgische Landesregierung hat den US-Elektroautobauer Tesla laut einem Bericht mit finanziellen Versprechungen nach Grünheide gelockt. Über Details berichtet die "Welt am Sonntag" (WamS). die sich auf Briefe von Ministerpräsident Dietmar Woidke und Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (beide SPD) an Tesla beruft. In einem Schreiben von Steinbach aus dem Januar 2019 heisse es, insbesondere die Lausitz werde "länderübergreifend durch Fördermittel nicht nur des Landes Brandenburg, sondern auch durch erhebliche Mittel des Bundes und Europas speziell berücksichtigt. (...) Darüber hinaus finden Sie in Deutschland kein anderes deutsches Bundesland mit so niedrigen kommunalen Gewerbesteuern wie Brandenburg."

Auch Woidke habe diese Argumente in einem Brief vom 28. August 2019 bemüht: "Im europäischen Massstab zählt Brandenburg zu den Gebieten mit den interessantesten Förderbedingungen", heisst es. Ausserdem biete der Standort "günstige steuerliche Bedingungen". Woidke habe ausserdem hinzugefügt, dass der Standort "einen vorteilhaften Einzugsbereich sowohl auf den Brandenburger als auch auf den Berliner und den westpolnischen Arbeitsmarkt" besitze. Die Weiterbildung von neuen Tesla-Mitarbeitern in Brandenburg könne das Land mit bis zu 10.000 Euro pro Person fördern.

Woidke habe auch versprochen, dass es schnell gehen könne in Grünheide: "Wir werden Sie deshalb mit allen geeigneten Möglichkeiten bei der Sicherung Ihrer zeitlichen Ziele unterstützen. (...) Für alle im Zusammenhang mit der von Ihnen geplanten Investition erforderlichen genehmigungsrechtlichen Fragen sichere ich Ihnen eine umgehende und schnelle Bearbeitung zu. (...) Seien Sie versichert, dass alle Partner im Land Brandenburg Ihr Investitionsvorhaben in höchstem Masse begrüssen und nach allen Kräften auf Dauer unterstützen werden", zitiert das Blatt aus dem Schreiben Woidkes.

