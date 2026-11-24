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24.11.2026 06:37:00
Brand Engagement Network präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Brand Engagement Network hat am 23.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0.17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Brand Engagement Network ein Ergebnis je Aktie von -0.600 USD vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3166.67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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