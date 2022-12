Brand auf Baustelle in Zug - Partners Group wird zur Hauptaktionärin von Breitling - Aktie im Plus

Gegenüber AWP bestätigte ein Sprecher der Partners Group am Freitagmorgen, dass das Feuer auf der Baustelle des künftigen Campus der Firma ausgebrochen war.

Warum der Brand ausgebrochen war, war laut einem Polizeisprecher zunächst noch unklar. Auch zur Höhe des "beträchtlichen Sachschadens" konnten weder die Polizei noch die Partners Group etwas sagen. "Zu diesem frühen Zeitpunkt können wir noch nichts über das gesamte Ausmass des Schadens sagen", so der Sprecher des Unternehmens zu AWP.

Die Nordstrasse, an der sich die Baustelle befindet, war für den Verkehr während der Löscharbeiten gesperrt, wie die Zuger Polizei auf Twitter schrieb. Zuvor hatte sich starker Rauch entwickelt. Die Feuerwehr konnte die Flammen aber rasch löschen. Ein 31-jähriger Kranführer musste zur Kontrolle jedoch ins Spital eingeliefert werden. Der Bauarbeiter war in seiner Kabine der Rauchentwicklung ausgesetzt, wie die Kantonspolizei Zug am Donnerstagabend mitteilte.

Zwei weitere Bauarbeiter seien vor Ort von den Einsatzkräften untersucht worden, blieben aber unverletzt, wie ein Sprecher der Zuger Polizei der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage sagte. Zahlreiche Meldungen gingen bei der Polizei kurz nach 15.15 Uhr ein.

Die Feuerwehr stiess gemäss Mitteilung vor Ort auf offene Flammen und starken Rauch auf dem Dach eines Rohbaus. Vor 16.30 Uhr war das Feuer aber bereits gelöscht. Die Blaulichtorganisationen standen jedoch auch danach noch im Einsatz.

Partners Group wird zur Hauptaktionärin von Breitling

Nun ist es fix: Die Partners Group übernimmt bei Breitling das Zepter. Sie erhöht ihre Beteiligung am Schweizer Uhrenhersteller und löst die Investmentgesellschaft CVC als Hauptaktionärin ab.

Partners Group habe im Namen ihrer Kunden beschlossen, die Beteiligung an Breitling auszubauen und zur grössten Aktionärin der Firma aufzusteigen, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Die bisherige Hauptaktionärin CVC und auch das Management-Team von Breitling würden aber investiert bleiben.

Die Verschiebung im Aktionariat von Breitling hat sich abgezeichnet. Bereits Anfang Dezember hatte das Finanzportal "Finews" berichtet, dass der Zuger Asset Manager sich eine Mehrheit von 50,3 Prozent an Breitling sichern wolle. Später, im Jahr 2027, sei dann ein Börsengang an der Schweizer Börse SIX geplant, hiess es.

Im Communiqué vom Freitag macht Partners Group allerdings weder zum Umfang der Transaktion noch zu möglichen IPO-Plänen mit Breitling Angaben. Unklar bleibt auch, wie hoch konkret der Anteil ist, den die Partners Group neu hält.

Partners Group sieht Potenzial

Partners Group war bereits im Oktober 2021 mit dem Erwerb einer Minderheitsbeteiligung bei Breitling eingestiegen und war damit zum Partner der Investmentgesellschaft CVC geworden, die 2017 in Breitling investierte und die Firma dann ab 2018 gemeinsam mit dem Management und Konzernchef Georges Kern zusammen kontrolliert hatte.

Breitling habe in den vergangenen Jahr eine starke Basis für zukünftiges Wachstum gelegt, wird Alfred Gantner, Co-Gründer und exekutives Verwaltungsratsmitglied von Partners Group, in der Mitteilung zitiert. "Wir freuen uns, dass wir unsere Beteiligung aufstocken können." Gantner selbst wird bei Breitling das Verwaltungsratspräsidium übernehmen.

Derweil bleibt in der operativen Führung der im Jahr 1884 gegründeten Breitling alles beim Alten. Kern und sein bisheriges Team würden das Unternehmen weiter voranbringen, heisst es in der Mitteilung. Kern zeigt sich darin auch erfreut, dass Breitling in "Privatbesitz und unabhängig" bleibt.

Mit Kern auf Erfolgskurs

"Breitling ist gut positioniert und verfügt über eine bewährte Strategie, um vom anhaltenden Rückenwind in der Luxusuhrenindustrie zu profitieren", so Kern weiter. Künftig wolle er das Geschäft in wichtigen Wachstumsmärkten ausbauen und die Uhrenkollektion ausweiten.

Seit Kern bei Breitling das Sagen hat, blüht die Marke, die für ihre Fliegeruhren und -chronographen berühmt ist, auf. Schätzungen zufolge lag der Umsatz im vergangenen Jahr bei rund 700 Millionen Franken. Erklärtes Ziel von Kern ist es nun, die Umsatzmilliarde zu knacken.

Im Schweizer Geschäft legt die Partners Group-Aktie zeitweise um 0,75 Prozent auf 820,50 Franken zu.

