BranchOut Food hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.140 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 58.07 Prozent auf 1.4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3.2 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch