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02.09.2026 15:11:19
Branchentalk Banken: Zwischen KI, Kundennähe und neuen Ertragschancen
Am 1. September fand im Hotel Schweizerhof in Bern zum 13. Mal der von schweizeraktien.net organisierte Branchentalk Banken statt. Es diskutierten Vertreterinnen und Vertreter der Schweizer Bankenbranche über die Zukunft […]
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