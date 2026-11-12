Brainsway verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Brainsway hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.06 USD. Im Vorjahresviertel hatte Brainsway 0.040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 32.55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 18.0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 13.6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch