Brainsway stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Brainsway hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.18 ILS präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.130 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 54.8 Millionen ILS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Brainsway 45.4 Millionen ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch