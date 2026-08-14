Brainsway: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Brainsway stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Brainsway hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.21 ILS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.180 ILS je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11.94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 50.6 Millionen ILS, während im Vorjahreszeitraum 45.2 Millionen ILS ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch