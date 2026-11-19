Brainstorm Cell Therapeutics hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.14 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Brainstorm Cell Therapeutics ein EPS von -0.190 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch