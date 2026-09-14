Brains Technology,Inc Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Brains Technology,Inc Registered äusserte sich am 11.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 16.92 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 8.66 JPY je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Brains Technology,Inc Registered mit einem Umsatz von insgesamt 442.3 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 313.0 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 41.30 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 33.00 JPY. Im letzten Jahr hatte Brains Technology,Inc Registered einen Gewinn von 23.95 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1.43 Milliarden JPY gegenüber 1.26 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch