BrainCool AB stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

BrainCool AB liess sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BrainCool AB die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.02 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0.040 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 17.3 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.3 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch