BrainCool AB: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

BrainCool AB hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.02 SEK gegenüber -0.040 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat BrainCool AB mit einem Umsatz von insgesamt 11.3 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.6 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 71.93 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch