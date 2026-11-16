Brainbees Solutions gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Brainbees Solutions hat am 14.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.14 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.730 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 23.96 Milliarden INR gegenüber 20.99 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch