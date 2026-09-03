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03.09.2026 06:37:00
Braille Energy Systems stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Braille Energy Systems gab am 31.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im abgelaufenen Quartal hat Braille Energy Systems 1.0 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20.0 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0.9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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