Brahmaputra Infrastructure: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Brahmaputra Infrastructure hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 6.93 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Brahmaputra Infrastructure 5.04 INR je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Brahmaputra Infrastructure mit einem Umsatz von insgesamt 1.18 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 907.7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 30.13 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch