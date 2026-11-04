Brady Morris Engineering: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Brady Morris Engineering hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2.16 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2.12 INR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brady Morris Engineering im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.01 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 140.3 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 129.9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch