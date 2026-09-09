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09.09.2026 11:51:36
Brack steigt ins Geschäft mit humanoiden Robotern ein
Mägenwil (awp) - Der Onlinehändler und IT-Distributor "Brack.Alltron" baut als einer von bislang wenigen Schweizer Anbietern ein Geschäft mit humanoiden Robotern auf. Das Unternehmen nimmt dafür unter anderem Roboter des chinesischen Herstellers Agibot ins Sortiment und will Schweizer Unternehmen auch bei deren Einsatz und Integration unterstützen.
Zum Angebot gehören zunächst die humanoiden Agibot-Modelle X2 Ultra und A3 Ultra sowie vierbeinige Roboter, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch hiess. Daneben vertreibt "Brack.Alltron" unter anderem Service- und Reinigungsroboter anderer Hersteller. Eingesetzt werden können solche Systeme etwa in der Industrie und Logistik, bei Reinigungsarbeiten oder in Forschung und Entwicklung.
"Brack.Alltron" will dabei nicht nur die Geräte verkaufen. Geplant sind auch Beratung, Schulungen, Integrationsleistungen und technischer Support. Dafür schafft das Unternehmen eine unbekannte Zahl neuer Stellen. Langfristig soll ein Netzwerk aus Herstellern, Fachhändlern, Integratoren und Dienstleistern aufgebaut werden.
Hinter dem Schritt steht die Erwartung, dass sogenannte "Physical AI" zu einem wichtigen Wachstumsmarkt wird. Dabei wird Künstliche Intelligenz mit Robotik und Sensoren verbunden, sodass Maschinen ihre Umgebung erfassen und Aufgaben zunehmend selbstständig erledigen können, wie es hiess.
"Brack.Alltron" beschäftigt rund 1300 Mitarbeitende und erzielte 2025 einen Umsatz von 1,16 Milliarden Franken. Die frühere Competec-Gruppe tritt seit 2025 unter dem neuen Namen auf.
to/rw
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