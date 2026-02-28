Brack plant Abbau von bis zu 45 Stellen bei Perfecthair nach Übernahme

Wallisellen (awp) - Die Schweizer E-Commerce-Gruppe Brack Alltron will nach der Übernahme des Beauty-Onlinehändlers Perfecthair bei dem Unternehmen bis zu 45 Stellen abbauen. Damit ist fast die Hälfte der Jobs beim grössten Schweizer Onlineshop für professionelle Haar- und Beautyprodukte bedroht.

Man bewege sich in einem Spektrum von 10 bis maximal 45 Kündigungen, teilte ein Firmensprecher der Nachrichtenagentur AWP am Samstag mit. Zuvor hatte das Portal "Inside Paradeplatz" berichtet. Dass es zu 45 Kündigungen kommen wird, sei "höchst unwahrscheinlich", sagte der Sprecher. Am Montag will das Unternehmen mit Sitz in Wallisellen das gesetzlich vorgeschriebene Konsultationsverfahren einleiten.

Die Brack-Alltron-Gruppe hatte die Akquisition von Perfecthair am Donnerstag angekündigt. Sie sprach dabei von einem "signifikanten Stellenabbau" wegen der wirtschaftlichen Lage des übernommenen Unternehmens. Perfecthair beschäftigt 94 Mitarbeitende. Vor der Übernahme durch Brack war es im Besitz der internationalen Firmengruppe Storskogen.

Die Perfecthair AG bleibt nach der Übernahme als eigenständige Gesellschaft bestehen. Der Onlineshop wird nach Angaben des Unternehmens als Marke von Brack weitergeführt, für Kundinnen und Kunden soll sich nichts ändern. Perfecthair verfügt über ein Sortiment von rund 34'000 Produkten und versendet jährlich gegen 300'000 Pakete an die Kundschaft.

Daneben betreibt das Unternehmen vier Coiffeur-Salons in Zürich, Winterthur und Wallisellen. Diese blieben unverändert in Betrieb, hiess es weiter. Die Salonmitarbeitenden sowie alle Lernenden seien nicht von Kündigungen betroffen.

to/