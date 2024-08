Brack-Mutter Competec holt Roman Reichelt in Geschäftsleitung

Mägenwil (awp) - Die Competec-Gruppe, zu der etwa der Onlineshop Brack und der Grosshändler Alltron gehören, hat Roman Reichelt zum Chief Marketing & Communications Officer ernannt. Er tritt die neu geschaffene Position in der Geschäftsleitung per 16. September an.

Der 42-Jährige folgt auf Marketingleiter Simon Thoma, der die Gruppe nach sechs Jahren auf eigenen Wunsch verlasse, teilte die Gruppe am Freitag mit. Reichelt werde in der neuen Funktion zudem direkt an Competec-Konzernchef Stefan Fraude rapportieren.

Zuletzt war Reichelt als freischaffender Marketingstrategie-Berater tätig. Davor hatte er unter anderem als Global Chief Marketing Officer bei der Credit Suisse und als Leiter Marketing/Kommunikation bei der Migros gearbeitet.

Er lancierte beispielsweise den digitalen Kochclub "Migusto" und den Wichtel "Finn" in der Weihnachtskampagne der Migros. Ausserdem erhielt er für seine Projekte den Angaben zufolge einige Fachpreise.

Die Competec-Gruppe erzielte im letzten Jahr mit rund 1300 Mitarbeitenden einen Umsatz von 1,14 Milliarden Franken.

ls/ra