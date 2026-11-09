Bpost: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Bpost lud am 06.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.29 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bpost ein EPS von -0.200 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.15 Milliarden USD – eine Minderung von 3.87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.20 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch