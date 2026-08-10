Bpost stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bpost hat sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.04 Milliarden EUR – eine Minderung von 4.18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.09 Milliarden EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch