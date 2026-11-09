Bpost hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Bpost stellte am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.25 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.170 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 1.00 Milliarden EUR, gegenüber 1.03 Milliarden EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2.36 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch