BPLATS,Inc Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

BPLATS,Inc Registered hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 9.32 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -17.490 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0.83 Prozent auf 166.8 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel hatte BPLATS,Inc Registered 168.2 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch