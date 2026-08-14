BPL verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

BPL präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.72 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BPL ein EPS von 0.560 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9.84 Prozent auf 213.9 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 194.8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch