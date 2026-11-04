BPL stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

BPL hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.06 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0.040 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 244.2 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BPL 198.4 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch