BPC Instruments Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

BPC Instruments Registered präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0.05 SEK. Ein Jahr zuvor waren 0.270 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 35.08 Prozent auf 11.0 Millionen SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17.0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch