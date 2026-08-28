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28.08.2026 06:37:00
BPC Instruments Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
BPC Instruments Registered hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
BPC Instruments Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.12 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.180 SEK je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal hat BPC Instruments Registered mit einem Umsatz von insgesamt 15.0 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.9 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 10.96 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.ch
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