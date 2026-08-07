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07.08.2026 06:37:00
BP verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
BP veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS lag bei 418.79 ARS. Im letzten Jahr hatte BP einen Gewinn von 143.50 ARS je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 97’363.78 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 53’561.60 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 81.78 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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