Equinor ASA Aktie 41672647 / US29446M1027
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Explorationsprojekt
|
06.07.2026 20:20:00
BP veräussert Beteiligung am Ölprojekt Bay du Nord an Equinor - Aktie im Fokus
BP verkauft seinen Anteil am Öl-Explorationsprojekt Bay du Nord vor der kanadischen Küste an Projektpartner Equinor.
Equinor ASADer britische Ölmulti teilte am Montag mit, der Verkauf seines 37,2-Prozent-Anteils sei Teil einer Vereinfachung seines Portfolios. Finanzielle Details wurden nicht genannt. Das Projekt befindet sich etwa 500 Kilometer vor der Küste von Neufundland und Labrador im Flemish Pass Basin. BP erklärte, dass es weiterhin 100 Prozent der Anteile an zwei Explorationslizenzen vor der Küste von Neufundland und Labrador hält.
28.00 EUR -1.06%
DJG/DJN/rio/ros/uxdDOW JONES
Weitere Links:
Bildquelle: Jeff Whyte / Shutterstock.com
In eigener Sache
Trading Signals: Nestlé: Neuer Appetit
Der weltgrösste Lebensmittelkonzern hat an der Börse einen starken Juni erlebt. Mit Blick auf die Vorlage der Semesterbilanz könnte sich bei Nestlé noch mehr Fantasie aufbauen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Equinor ASA (spons. ADRs)
|Keine Nachrichten verfügbar.