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Explorationsprojekt 06.07.2026 20:20:00

BP veräussert Beteiligung am Ölprojekt Bay du Nord an Equinor - Aktie im Fokus

BP veräussert Beteiligung am Ölprojekt Bay du Nord an Equinor - Aktie im Fokus

BP verkauft seinen Anteil am Öl-Explorationsprojekt Bay du Nord vor der kanadischen Küste an Projektpartner Equinor.

Equinor ASA
28.00 EUR -1.06%
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Der britische Ölmulti teilte am Montag mit, der Verkauf seines 37,2-Prozent-Anteils sei Teil einer Vereinfachung seines Portfolios. Finanzielle Details wurden nicht genannt. Das Projekt befindet sich etwa 500 Kilometer vor der Küste von Neufundland und Labrador im Flemish Pass Basin. BP erklärte, dass es weiterhin 100 Prozent der Anteile an zwei Explorationslizenzen vor der Küste von Neufundland und Labrador hält.

DJG/DJN/rio/ros/uxd

DOW JONES

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