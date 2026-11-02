BP stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

BP liess sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BP die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 543.36 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BP 119.25 ARS je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 102’586.96 Milliarden ARS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BP 64’327.03 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch