BP: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

BP liess sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BP die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.81 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.450 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42.08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 68.37 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 48.12 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch