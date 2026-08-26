BP Silver mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

BP Silver hat sich am 24.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.02 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0.010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch