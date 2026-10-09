BP Aktie 987952 / US0556221044
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09.10.2026 11:36:00
BP reduziert Produktion auf zwei Plattformen im Golf von Mexiko - Aktie tiefer
Auch BP hat wegen des Hurrikans Isaias die Förderung im Golf von Mexiko vorübergehend gedrosselt und sämtliches Personal von seinen Plattformen Na Kika und Thunder Horse abgezogen.
Der Sturm hat sich verstärkt und wird voraussichtlich am Freitag oder frühen Samstag an der nördlichen Golfküste auf Land treffen.
Shell, Chevron und Harbour Energy haben die Produktion ebenfalls eingestellt und Teile ihres Personals von ausgewählten Anlagen evakuiert.
Die Marine Minerals Administration teilte mit, dass am Donnerstagmorgen 1,28 Millionen Barrel pro Tag bzw 62,9 Prozent der aktuellen Offshore-Ölproduktion eingestellt waren, gegenüber etwa 511.600 Barrel pro Tag am Mittwoch. 121 Produktionsplattformen und fünf Bohrinseln wurden bislang evakuiert.
Die BP-Aktie verliert in London zeitweise 1,47 Prozent auf 5,76 GBP.
DJG/DJN/rio/uxd
Dow Jones Newswires
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