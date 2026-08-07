BP präsentierte Quartalsergebnisse

BP veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1.49 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BP 0.630 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 46.74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 69.23 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 47.18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch