BP präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

BP hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.26 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0.060 EUR je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 59.45 Milliarden EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 43.49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BP einen Umsatz von 41.43 Milliarden EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch