BP präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

BP gab am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.22 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.060 GBP je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BP in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41.75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 50.89 Milliarden GBP im Vergleich zu 35.90 Milliarden GBP im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch