Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’323 -0.1%  SPI 20’140 -0.1%  Dow 52’739 -0.1%  DAX 25’859 -0.4%  Euro 0.9431 0.2%  EStoxx50 6’364 -0.1%  Gold 4’348 0.4%  Bitcoin 62’522 -0.7%  Dollar 0.8143 0.3%  Öl 94.5 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Novartis1200526Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Novartis-Aktie etwas tiefer: Lizenzvereinbarung mit Alteogen - Stellenstreichungen in Basel
US-Aktien im Fokus: So investierte die Commerzbank im zweiten Quartal 2026
Natixis prognostiziert Goldpreis bei 5'000 US-Dollar bis Jahresende 2026
Rohstoffe im August 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Roche-Aktie legt zu: Pharmariese setzt auf chinesischen Wirkstoffkandidaten Simcere - Koop mit Treeline
Suche...

BP Aktie 844183 / GB0007980591

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.09.2026 08:57:36

BP macht aus Interimslösung Dauerposition: Ian Tyler wird Verwaltungsratschef

BP
5.87 CHF 0.24%
Kaufen Verkaufen

LONDON (awp international) - Der britische BP-Konzern hat den bisher nur vorübergehend als Interims-Chef eingesetzten Lenker seines Verwaltungsrats nun dauerhaft bestellt. Ian Tyler solle ab sofort die Funktion des Verwaltungsratchefs übernehmen, teilte der Öl- und Gasmulti am Mittwoch mit. Vorangegangen sei eine intensive Suche, bei der sowohl interne als auch externe Kandidaten für den Posten in Augenschein genommen worden seien, hiess es vom Konzern weiter. Die Aktie zog vorbörslich an.

Tyler ist derzeit Vorstandsvorsitzender beim irischen Baumaterialienhersteller Crafton Group. Bei BP sass er bereits seit April 2025 als externer Direktor ohne operative Funktionen im Konzernvorstand, bevor er den Job als Interims-Verwaltungsratschef im Mai dieses Jahres übernahm.

Zuvor hatte BP seinen bisherigen Verwaltungsratschef Albert Manifold wegen rechtlicher Vorwürfe mit sofortiger Wirkung vor die Tür gesetzt. Als Grund nannte das Unternehmen seinerzeit "schwerwiegende Bedenken" gegenüber dem Manager in Bezug auf wichtige Standards zur guten Unternehmensführung (Governance), Aufsicht und Verhalten. Manifolds abrupter Abgang schloss sich an eine ganze Reihe von Wechseln in der Führungsetage des Konzerns an./tav/stk

In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten