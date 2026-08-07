BP hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

BP hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.21 EUR, nach 0.090 EUR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 59.43 Milliarden EUR gegenüber 41.14 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch