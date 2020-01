BP erlöst 625 Millionen Dollar mit Verkauf von Ölfeld-Beteiligungen

A A Drucken

Der britische Ölkonzern BP verkauft seine Beteiligung an den Ölvorkommen Andrew in der Nordsee und an dem Shearwater-Ölfeld.

Der Käufer Premier Oil zahle 625 Millionen US-Dollar für die Beteiligungen, teilte die BP plc mit. Die Transaktion ist Teil der Strategie der Londoner, Unternehmensteile im Wert von 10 Milliarden Dollar zu verkaufen und sich auf die wachsenden Kerngeschäfte in der Nordsee zu konzentrieren. Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com DJG/jhe/smh (END) Dow Jones Newswires January 07, 2020 02:47 ET (07:47 GMT) LONDON (Dow Jones)

Bildquelle: M DOGAN / Shutterstock.com,Jonathan Weiss / Shutterstock.com,Jeff Whyte / Shutterstock.com