BP Castrol KK präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

BP Castrol KK hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 13.16 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 12.34 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 42.66 Prozent auf 5.06 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.55 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch