BP Castrol KK präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

BP Castrol KK hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 19.45 JPY. Im letzten Jahr hatte BP Castrol KK einen Gewinn von 17.42 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12.20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.81 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.27 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch