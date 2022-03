BP-Aktie zieht an: BP mit Partnerschaft für Offshore-Windprojekt

Wie die BP plc mitteilte, wird sie einen Anteil von 49 Prozent an dem Offshore-Projekt übernehmen. Die strategische Partnerschaft sei ein erster Schritt zum Aufbau einer marktführenden Position bei Offshore-Windkraft in Japan, so BP.

Japan strebt CO2-Neutralität bis 2050 an und will bis 2030 rund 10 Gigawatt Offshore-Windkraftkapazität entwickeln. Bis 2040 sollen es 30 bis 45 Gigawatt sein.

An der Börse in London zieht die BP-Aktie am Mittwoch zeitweise um 2,36 Prozent auf 3,80 Pfund an.

