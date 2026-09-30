BP-Aktie: Was Analysten von BP erwarten

8 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu BP veröffentlicht.

6 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von BP mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 6,506 GBP fest. Dies entspricht einem Anstieg von 1,01 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von BP in Höhe von 5,494 GBP.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 6,75 GBP 22,86 28.09.2026 RBC Capital Markets 7,00 GBP 27,41 24.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 6,75 GBP 22,86 23.09.2026 Jefferies & Company Inc. 5,20 GBP -5,35 14.09.2026 Goldman Sachs Group Inc. 7,00 GBP 27,41 11.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 5,50 GBP 0,11 08.09.2026 Barclays Capital 6,85 GBP 24,68 04.09.2026 RBC Capital Markets 7,00 GBP 27,41 04.09.2026

Redaktion finanzen.ch