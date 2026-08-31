BP-Aktie: Was Analysten von BP erwarten

Die BP-Aktie wurde im August 2026 von 7 Analysten analysiert.

4 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 3 Experten raten, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 6,043 GBP, was einem erwarteten Anstieg von 0,90 GBP zum aktuellen LSE-Stand der BP-Aktie von 5,145 GBP entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 5,20 GBP 1,07 25.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 6,05 GBP 17,59 18.08.2026 UBS AG 6,75 GBP 31,20 05.08.2026 Goldman Sachs Group Inc. 6,60 GBP 28,28 05.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 5,50 GBP 6,90 04.08.2026 RBC Capital Markets 7,00 GBP 36,05 04.08.2026 Jefferies & Company Inc. 5,20 GBP 1,07 03.08.2026

Redaktion finanzen.ch