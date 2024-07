BP-Aktie verliert: BP muss im zweiten Quartal bis zu 2 Milliarden Dollar abschreiben

Zugleich wird das Ergebnis aus dem Ölhandel im Vergleich zum Vorquartal sinken, wie der britische Energiekonzern erklärte. In der Mitteilung von BP heisst es, das Zweitquartalsergebnis werde durch Wertminderungen auf Vermögenswerte nach Steuern und einmalige Vertragsrückstellungen in Höhe von 1,0 bis 2,0 Milliarden Dollar belastet. Teils seien die Belastungen einer Überprüfung der BP-Raffinerie in Gelsenkirchen geschuldet.

Die BP-Aktie gerät in London unter Druck und verliert zeitweise 4,18 Prozent auf 4,548 GBP.

LONDON (Dow Jones)