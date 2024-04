BP-Aktie in Rot: Führungsteam soll künftig aus weniger Personen bestehen

Wie BP mitteilte, soll das Führungsteam auf zehn Mitglieder verkleinert werden. Das Team besteht laut BP-Website derzeit aus elf Mitgliedern. Die Struktur der Finanzberichterstattung soll unverändert bleiben, so BP. Auch werde BP weiterhin aus drei Geschäftsbereichen bestehen: Produktion und Betrieb, Gas und kohlenstoffarme Energie sowie Kunden und Produkte.

Die Änderungen sind Teil eines Plans, den britischen Energiekonzern in ein integriertes Energieunternehmen umzuwandeln, sich von seinem Image als Ölkonzern zu lösen und mehr in kohlenstoffarme Aktivitäten zu investieren.

An der Börse in London verliert die BP-Aktie am Donnerstag zeitweise 1,3 Prozent auf 5,10 Pfund.

Von Pierre Bertrand

LONDON (Dow Jones)