BP-Aktie gefragt: BP verkauft Alaska-Geschäft in Milliarden-Deal an Hilcorp Energ

Der Ölkonzern BP verkauft seine gesamten Beteiligungen und Geschäfte in Alaska für 5,6 Milliarden US-Dollar an die texanische Hilcorp Energy Co.

Die Transaktion ist Teil des Vorhabens, in den nächsten zwei Jahren Aktiva im Wert von mehr insgesamt als 10 Milliarden US-Dollar zu verkaufen. Die britische BP plc teilte mit, sie verkaufe ihr gesamtes Upstream- und Midstream-Geschäft in Alaska, einschliesslich der Anteile am Prudhoe-Bay-Feld und der Trans-Alaska-Pipeline an die Hilcorp-Tochter in dem US-Bundesstaat. Hilcorp zahle zunächst 4 Milliarden Dollar, und restlichen 1,6 Milliarden würden später abhängig von der Geschäftsentwicklung gezahlt. Die Transaktion soll 2020 abgeschlossen werden, teilte BP weiter mit. Die BP-Aktie legt im Londoner Handel derzeit 1,6 Prozent auf 4,96 Britische Pfund zu. LONDON (Dow Jones)

Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com,M DOGAN / Shutterstock.com,Jeff Whyte / Shutterstock.com