BP-Aktie: BP-Chef plant angeblich Rücktritt

Wie die Financial Times unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, erfolgt der Rücktritt nach weniger als vier Jahren an der Spitze. Looney ist im Jahr 1991 zu dem Energieriesen gekommen. Ein Sprecher von BP konnte laut Financial Times zunächst keine Stellungnahme abgeben.

LONDON (Dow Jones)