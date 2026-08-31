BP Aktie 844183 / GB0007980591
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31.08.2026 20:30:00
BP Adds 80 MMcf/d to Egypt’s Gas Supply Two Years Ahead of Schedule
BP has started production from the Fayoum-4 well in Egypt’s West Nile Delta, adding around 80 million cubic feet per day of natural gas to a market where declining domestic production has forced Cairo back into large-scale LNG imports, Egyptian media reported on Monday. Fayoum-4 was connected to BP’s existing West Nile Delta processing facilities through the Giza-Fayoum pipeline, eliminating the need for new subsea infrastructure. BP operates the facilities with an 82.75% interest, while Harbour…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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